سرقة 3 سيارات من منزل كريس هيمسورث في أستراليا

تعرض منزل الفنان الأسترالي كريس هيمسورث لعملية اقتحام وسرقة في أستراليا؛ بعدما تمكن 4 لصوص ملثمين من الاستيلاء على 3 سيارات من جراج منزله، في واقعة تحقق فيها الشرطة الأسترالية حاليا.

وبحسب وسائل الإعلام الأسترالية، فقد وقعت السرقة صباح يوم الأربعاء الماضي بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفي صباح اليوم التالي، راجعت زوجة كريس كاميرات المراقبة واكتشفت وجود 4 رجال اقتحموا العقار.

وتتضمن ماركات السيارات الثلاثة فئات "BYD" كهربائية وشاحنة "Ram" وسيارة "Ford Ranger Raptor".

ورغم ذلك، فقد تمكنت الشرطة من العثور على السيارات الثلاثة في وقت لاحق ولم تسجل أي إصابات أو حوادث رغم أن كاميرات المراقبة أكدت أن اللصوص كانوا يحملون السكاكين وقت الاقتحام.

كان كريس هيمسورث قد انتهى من تصوير أحداث الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة "Extraction 3" "استخراج 3"، لصالح إحدى المنصات، وذلك في أواخر أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في النصف الثاني من 2027.

وما تزال حبكة الفيلم في طي الكتمان، لكن كريس يعود لتجسيد شخصية المرتزق "تايلر رايك"، وتستمر الأحداث في عالم المهمات الخطيرة والعمليات المسلحة مع فريق المرتزقة الخاص به.