حملات مرورية مكثفة لضبط المركبات المخالفة في الإسكندرية

شنت إدارة شرطة المرور في الإسكندرية، اليوم الجمعة، عدة حملات مرورية مكثفة في مناطق متفرقة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية والمركبات المخالفة، والتحفظ عليها، في إطار جهود تحقيق الانضباط المروري وإظهار الوجه الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملات بتوجيهات اللواء محمد عبداللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، وقيادة العميد محمد أبو عيطة، وكيل إدارة المرور، وإشراف العميد حسام رمضان، المشرف العام على مرور الإسكندرية، والعميد أحمد زغلول، مساعد مدير المرور، والعميد مروان المنياوي، مساعد مدير المرور لشئون الخدمة، وبمشاركة مساعدي مدير المرور ورؤساء القطاعات وضباط الإدارة.

ووفقًا لمصدر أمني، تواصل إدارة مرور الإسكندرية حملاتها الميدانية على مدار الساعة، لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع المخالفات، والتصدي للمركبات المخالفة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.