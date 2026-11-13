 طارق الجنايني يعلن بدء تصوير مسلسل ميس هناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طارق الجنايني يعلن بدء تصوير مسلسل ميس هناء


نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 3:06 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 3:06 م

أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء تصوير المشاهد الأولى لمسلسل "ميس هناء" المقرر عرضه موسم رمضان 2027.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توكلنا على الله، مسلسل ميس هناء، رمضان 2027".

مسلسل "ميس هناء" هو أول بطولة مطلقة للفنانة أسماء جلال في ماراثون الدراما الرمضانية، ويشاركها البطولة كل من: أحمد خالد صالح وسما إبراهيم وسارة عبدالرحمن وفيدرا، وعدد كبير من الفنانين.

المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج سلمى الكاشف في أول تجاربها الإخراجية.

وقد سبق وحققت أسماء جلال نجاحا كبيرا في موسم رمضان من خلال الجزء الأول والثاني من مسلسل "أشغال شقة" و"أشغال شقة جدا" أمام الفنان هشام ماجد، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم شيرين ومصطفى غريب وسلوى محمد علي ومحمد محمود.

 

 

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