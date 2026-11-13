دي زيربي يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر

حصل الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، على جائزة باركليز لأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق تحت قيادته، والتي تضمنت ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا.

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينال فيها دي زيربي الجائزة، ليصبح أول مدرب لتوتنهام يتوج بها منذ أنجي بوستيكوجلو، الذي حصدها لثلاثة أشهر متتالية، خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2023.

وجاء تتويج المدرب الإيطالي بعدما نجح في تغيير مسار توتنهام خلال أكتوبر، إذ بدأ الفريق الشهر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، دون تحقيق أي فوز في مبارياته الخمس الأولى، قبل أن ينهيه ضمن فرق النصف الأعلى من الترتيب، بفضل سلسلة من النتائج المميزة.

وتفوق دي زيربي في سباق الجائزة على خمسة مدربين، هم ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وتشابي ألونسو مدرب تشيلسي، وماركو روز مدرب بورنموث، وفابيان هورتسيلر المدير الفني لبرايتون، وذلك بعد احتساب أصوات الجماهير إلى جانب تقييم لجنة من خبراء كرة القدم.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة.