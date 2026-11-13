النفط يحقق خسائر للأسبوع الثاني مع استمرار الحصار الأمريكي على إيران

حققت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي في ظل عزم الولايات المتحدة ⁠مواصلة حصارها لإيران، ما يقلل من احتمال تجدد القتال على نطاق واسع والذي من شأنه أن يعطل إمدادات المنطقة، إلا أن الهجمات على السفن لا تزال تشكل خطرا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 95.54 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.6% عند 88.17 دولار للبرميل.

وبددت انخفاضات أمس الجمعة مكاسب ليومين وسط أسبوع تداول متقلب ⁠تصاعدت في ‌بدايته الآمال في حدوث انفراجة لإنهاء حرب إيران ⁠والتي دخلت الآن شهرها التاسع.

وعلى الرغم من تقلبات الأسعار وسط هذه الحرب التي لم تحسم بعد، من المتوقع أن يسجل برنت انخفاضا 2.4% هذا الأسبوع بعد ⁠هبوطه 16% في الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يتكبد الخام الأمريكي خسائر 2.5% ‌بعد انخفاضه 13% ⁠في الأسبوع الماضي.

وتراجعت الأسعار بعد كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ليس ضروريا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه سيواصل ⁠فرض الحصار على شحنات النفط والعقوبات التجارية والاقتصادية.

من جانبه، قال المستشار العالمي لشركة ميتريد للوساطة في ملبورن كريس برانكين في تصريحات نقلتها رويترز، إن الانخفاض العام في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين يعكس تقييما جيدا للمخاطر التي تواجهها ⁠السوق.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات الخام من كبرى الدول المنتجة في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن ‌مخزونات الخام زادت 4.7 مليون برميل لتصل إلى 414.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.1 مليون برميل.