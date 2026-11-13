كاريك يودع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة

ودّع مايكل كاريك، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، جماهير الفريق والنادي برسالة وداعية، بعد الإعلان عن رحيله بشكل رسمي في الساعات الأخيرة من منصب المدير الفني.

وقال كاريك في رسالته الوداعية التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أعزائي جماهير مانشستر يونايتد، لقد حظيت بشرف عظيم، وهو قيادة مانشستر يونايتد، النادي الذي أحبه من كل قلبي".

وأضاف: "هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة عيش هذه التجربة والشعور بها، ولهذا السبب أشعر بامتنان كبير، لكن هذا الشرف يأتي معه مسؤولية ضخمة، ولكي تكون جزءًا من مانشستر يونايتد، عليك أن تدرك تمامًا معنى ذلك، فالأمر هنا مختلف عن أي مكان آخر".

وتابع المدرب: "في النهاية، عليك أن تسعى دائمًا لتكون الأفضل، لكن هناك ثقافة وقيمًا وسلوكيات يجب أن تلتزم بها وتحترمها، وهي أمور بُنيت على مدار سنوات طويلة، مانشستر يونايتد نادٍ فريد من نوعه".

وأكمل: "أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجماهير، ويجب أن أقول إنكم فئة استثنائية ونادرة، لقد عشنا أوقاتًا رائعة هذا العام، ولحظات ستظل محفورة في ذاكرتنا جميعًا، وأفضل ما في وجودي في هذا المنصب كان رؤية الكثير منكم يعيشون مشاعر تلك اللحظات".

وواصل كاريك في رسالته: "كل ما أردته هو أن أقدم لكم شيئًا في المقابل، هذا الحب لا يموت أبدًا، أعلم أننا لم نحقق النتائج المطلوبة مؤخرًا، لكنكم لم تظهروا لي سوى الحب والدعم، في أوقات كان من الأسهل فيها، وهو ما يفعله معظم الناس، أن تديروا ظهوركم لنا".

وأردف: "أتوجه بشكر خاص إلى أعضاء جهازي الفني، وإلى جميع العاملين خلف الكواليس، شكرًا لكم على كل ما تقدمونه لهذا النادي، وإلى اللاعبين شكرًا لكم على جهودكم واللحظات التي عشناها معًا، أتمنى لكم جميعًا كل التوفيق فيما هو قادم".

وأتم: "لا أتمنى لمانشستر يونايتد سوى النجاح، لقد كان هذا النادي جزءًا كبيرًا من حياتي، وهذا لن يتغير أبدًا، سأكون بجانبكم من الآن فصاعدًا، أشاهد من المدرجات وأشجع اللاعبين".