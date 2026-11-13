رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث مع إمباور كابيتال فرص الاستثمار في تحويل الحمأة والمخلفات العضوية إلى مصادر للطاقة النظيفة

ترأس ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعاً لبحث المقترح المقدم من شركة «إمباور كابيتال» بشأن استغلال الحمأة والمخلفات العضوية الناتجة عن عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية متكاملة لإنتاج البيوجاز والبيوميثان والوقود الحيوي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدعم الاستثمارات البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وبحضور ممثلي وزارات الإسكان والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب ممثلي شركة «إمباور كابيتال.

وناقش الاجتماع آليات إتاحة الاستفادة من الحمأة والمخلفات العضوية بنظام حق الانتفاع أو وفقا للنماذج الاستثمارية التي تقرها الجهات المختصة، بما يسهم في تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري، ودعم التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تناول الاجتماع أوجه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لدراسة المقترح، وتحديد المتطلبات الفنية والاستثمارية والتشريعية اللازمة لتنفيذ المشروعات، مع التأكيد على الحفاظ على ملكية الدولة للأصول وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على قيام الشركة بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروعات المقترحة، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة لمراجعتها ودراستها وإبداء الرأي بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أهمية تشجيع الاستثمارات البيئية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويحقق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من الموارد المتاحة، ويسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.