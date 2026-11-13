إصدار الإعلان التشويقي لفيلم ليلة باظت خالص استعدادا لعرضه في صالات السينما

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أطلقت شركة "برودجي فيلم" التريلر الدعائي الرسمي لفيلم "ليلة باظت خالص" عبر منصات التواصل الاجتماعي، استعدادا لعرضه يوم 25 نوفمبر الجاري في صالات السينما.

وقالت شركة الإنتاج في بيان صحفي: "لا هتتلحق ولا هتتلم.. الليلة ديه باظت خالص.. الفيلم يوم 25 نوفمبر في جميع السينمات".

تدور أحداث الفيلم حول شابين صديقين وابني خالة، أحدهما شاب طموح يحلم بتأسيس مشروعه الخاص والتحول إلى رائد أعمال، وخلال ليلة زفاف أحدهما، تقع مفاجأة غير متوقعة تهدد بإفساد ليلة الزفاف بالكامل، ويتقاطع طريقهما مع سائق تاكسي، وتبدأ رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية والمغامرات في شوارع القاهرة، بينما يحاول الجميع إنقاذ الليلة.

يشترك في بطولة الفيلم كل من: أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي وتارا عماد، وتأليف محمد الحسيني وإخراج خالد منصور.

الفيلم كان يحمل في البداية اسم "باسط للعضلات" قبل أن يتغير لاحقا لاسم "ليلة باظت خالص".