سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص لاعبو منتخبنا الوطني مساء اليوم الجمعة، على خوض جولة سير بفندق الإقامة قبل مباراة مالاوي.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، مع مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر جولة لاعبي الفراعنة في فندق الإقامة بعد صلاة الجمعة، قبل التركيز الكامل على المباراة التي ستقام في التاسعة مساءً.

ويتولى علي ماهر تدريب منتخب مصر خلفا لحسام حسن الذي رحل بقرار من اتحاد الكرة، لتكون هذه المباراة الأولى للفراعنة تحت قيادة علي ماهر.