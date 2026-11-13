جوش أوكونر يرفض تجسيد شخصية جيمس بوند في سلسلة الأفلام الجديدة

أعلن الفنان جوش أوكونر عن رفضه إجراء اختبارات الأداء لشخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند في سلسلة الأفلام الجديدة، وفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وفي تصريحات منسوبة إليه لـ"الديلي ميل"، قال أوكونر إنه يخطط للابتعاد عن التمثيل لفترة من الزمن خلال عام 2027، وإنه بصدد دخول مشروع آخر في يناير لم يفصح عن ماهيته، مكتفيا بالتأكيد أنه لن يجسد "جيمس بوند" وأنه رفض خوض اختبارات الأداء.

وبذلك يظل هذا الدور حائرا بين فنانين عدة أبرزهم الفنان روبرت باتنسون وكالوم تيرنر وجاك لودوين؛ فما زال الجزء الجديد من سلسلة أفلام الجاسوسية المعروفة "جيمس بوند" أو "العميل 007"، في وضع غير محسوم على الإطلاق، بسبب عدم استقرار الشركة المنتجة على البطل الجديد لسلسلة الأفلام المقبلة خلفا للفنان البريطاني دانيال كريج.

وقد قامت الشركة المنتجة بإجراء اختبارات أداء متعددة لعدد من الفنانين، تجاوز عددهم 5 فنانين، ومن أبرزهم الفنان روبرت باتنسون والذي تم ترشيحه للدور بسبب تجربته السابقة في تجسيد شخصية باتمان، وكذلك الفنان نيكولاس هولت والذي ذكرت منصات إعلامية عديدة أنه أجرى اختبار أداء رغم أن اسمه كان من ضمن الأسماء المستبعدة في بداية الأمر، وكذلك الفنان جاك لودن بطل مسلسل "Slow Horses أحصنة بطيئة"، رغم أنه لا يوجد نبأ مؤكد حول إجرائه اختبار أداء لشخصية "جيمس بوند"، والذي صرح بأن الاهتمام بترشيحه لا يتعدى كونه أمرا مجاملا فقط..