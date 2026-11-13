«أشرف والجفالي وإيشو» يخوضون تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

أدى حسام أشرف وأحمد عبد الرحيم «إيشو» وأحمد الجفالي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أُقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، الإشراف على البرنامج التأهيلي للثلاثي، من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.