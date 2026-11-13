منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار إيبولا في ريف الكونغو الديمقراطية

ترصد منظمة الصحة العالمية انتشارًا مقلقًا لفيروس إيبولا الفتاك في المناطق الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال تشيكوي إيهيكويزو، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة في جنيف، إن عدد الإصابات تراجع في المناطق التي شهدت ظهور الحالات الأولى، بعد مرور ستة أشهر على بدء تفشي المرض. وأشار إلى أن بعض مراكز العلاج في مدينة بونيا لم تعد تشغل سوى نصف أسرتها.

لكنه أوضح أن أعداد الإصابات ترتفع في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.

وقال إيهيكويزو: "التقدم المحرز هش وغير كافٍ".

وأضاف أن الوصول إلى هذه المناطق كان صعبًا بالفعل، حتى قبل اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية. وأشار إلى صعوبة إنشاء مراكز علاج جديدة في تلك المناطق. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تحاول تعزيز قدرتها على التحرك بمرونة وسرعة أكبر، حتى تتمكن من مساعدة السكان في وقت أقصر.

وقال جوليان هارنيه، منسق مكافحة إيبولا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بونيا، إن التحدي الأكبر يتمثل في الأوضاع الأمنية الهشة.

وأضاف خلال حديثه في جنيف: "خلال الأيام القليلة الماضية، سقط عدد أكبر من القتلى جراء أعمال العنف التي ترتكبها القوات الديمقراطية المتحالفة مقارنة بعدد الوفيات بسبب إيبولا". يشار إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة ميليشيا مسلحة ذات توجه إسلاموي، تخوض صراعًا من أجل فرض سيطرتها على المنطقة منذ سنوات.

وطالب هارنيه بالتعامل بجدية أكبر مع التهديد الذي تشكله "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وباتخاذ إجراءات حازمة ضدها.

وكان 66 مدنياً، بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الصحي، قد قُتلوا الأسبوع الماضي في هجوم شنته هذه الجماعة.

كما تعرضت ثلاث منشآت صحية للنهب والإحراق، وفقاً للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كانت أحدث بيانات لوزارة الصحة أول أمس الأربعاء قد ذكرت أن 11 ألفا و42 شخصا أصيبوا بالفيروس المميت ، الذي أودى حتى الآن بحياة 5387 شخصا.