زيلينسكي يشيد بنتيجة حقيقية بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع روسيا

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالاتفاق المبرم مع روسيا بشأن تبادل الأسرى، ووصفه بأنه "نتيجة حقيقية".

ووصف المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المحادثات التي أجرياها مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين خلال الأيام الماضية بأنها كانت "مكثفة للغاية"، وتعهدَا ببذل جهود كبيرة لتحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتحدث زيلينسكي والمبعوثان الأمريكيان إلى وسائل الإعلام في أيرلندا مساء أمس الخميس.

وشارك الثلاثة في مناقشات استمرت نحو ساعة في مطار "بالدونيل" العسكري، على أطراف العاصمة دبلن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال زيلينسكي إنه سيتم تنفيذ "أكبر عملية تبادل لأسرى الحرب"، مضيفا: "جنودنا سيعودون إلى وطنهم".

وأضاف: "إنني ممتن للغاية لجميع أعضاء فريق التفاوض. هذه نتيجة حقيقية، وهي مهمة للغاية ونجاح كبير للعائلات ولنا جميعًا أن هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى أسرهم". كما رحب بالتقدم المحرز بشأن مشاركة ممثلين أوروبيين في المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأضاف: "سيكون لهم صوت مسموع. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لأن الحرب تدور في أوروبا".

وقال كوشنر إنه عقد برفقة ويتكوف اجتماعًا مع بوتين وفريقه التفاوضي، وصفه بأنه "مفصل للغاية ومثمر".

وتابع: "تمكنا من إتمام الاتفاق بشأن تبادل أسرى الحرب، وهو أمر بالغ الأهمية. هناك أعداد كبيرة من الأشخاص تأثروا بهذه الحرب، وأعتقد أن إعادة هؤلاء الآلاف إلى أسرهم ستكون خطوة جيدة يتم إنجازها".