قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون تقديم حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بمليارات اليوروات

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اختلف قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بشأن تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، التي مزقتها الحرب، بقيمة مليارات اليوروات، وذلك قبيل المشاورات المقررة خلال قمة في دبلن.

وتأمل المفوضية الأوروبية في أن يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، لتقديم 45 مليار يورو إضافية (7ر49 مليار دولار) إلى كييف خلال عام 2027.

وربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أي اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بالميزانية متعددة السنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي، والتي يتعين أيضًا التوصل إلى اتفاق بشأنها بحلول نهاية العام.

وأبدت بعض الدول، من بينها التشيك وسلوفاكيا، اعتراضها على الربط بين الملفين. ووصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو موقف ميرتس بأنه نوع من الابتزاز.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، الذي تستضيف بلاده القمة، إن لديه "بعض المخاوف" بشأن الربط بين الاتفاقين.

في المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال ونظيره اللاتفي أندريس كولبيرجس بمساعي ميرتس.

وذكر ميشال في دبلن: "أعجبني تأكيد فريدريش ميرتس أن مساعدة أوكرانيا تُعد أيضًا جزءًا من أمننا الأساسي وتمويلنا الأساسي".

ومن ناحيته، قال كولبيرجس إن على أوروبا بأكملها الالتزام بتقديم الدعم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق حتى الآن على تقديم 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ميزانية بلاده تعاني عجزًا بقيمة 70 مليار يورو للعام المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي قد وفر في السابق نحو ثلثي الاحتياجات المالية لكييف.