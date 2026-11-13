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أستشهد 6 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين، الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم شاب توفي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس الخميس.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، وفق مصادر طبية وشهود عيان في تصريحات للأناضول.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفل، وأصيب 10 آخرون على الأقل، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية باتجاه المنطقة، أصابت إحداها شقة سكنية داخل أحد الأبراج.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع وجود بيت عزاء في محيط المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين المدنيين.

والقتلى هم سمر اللوح (أبو ستة)، البالغة من العمر 34 عاما، وعلاء أبو ظاهر (38 عاما)، وأحمد علاء أبو ظاهر (14 عاما).

وفي المنطقة نفسها، أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق نار كثيف من آليات عسكرية إسرائيلية، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى، بحسب مصدر طبي.

** هجمات شمال القطاع

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، قتل الفلسطيني أكرم سعدي حسنين (45 عاما)، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه.

كما أصيبت مسنة فلسطينية ونجلها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرقي الحي.

وفي شمال القطاع، أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء بإصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، جراء إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المنازل والخيام في منطقة بيت لاهيا وحي الفالوجا.

وفي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" قنابل متفجرة على أسطح منازل مأهولة بالسكان قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وفق مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن القنابل أحدثت انفجارات كبيرة وألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل المستهدفة، دون تسجيل شهداء أو مصابين.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية محيط جسر وادي غزة جنوبي المدينة.

** هجمات جنوب القطاع

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أستشهد الفلسطيني رمزي نبيل أبو تيم (36 عاما)، وأصيب 5 آخرون، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين بمنطقة المسلخ التركي جنوب غربي المدينة.

وفي مواصي رفح، أصيبت فتاة برصاصة في رقبتها جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه خيام النازحين، ووصفت حالتها بالخطيرة.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة باتجاه مناطق شرقي خان يونس وجنوبها ووسطها، بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

وكذلك توفي الشاب إياد محمد الجزار (20 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مستشفى ناصر فجر الخميس.

وكان القصف أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين من الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبوفاة الجزار، ترتفع حصيلة قتلى الهجوم المروع على مستشفى ناصر إلى 7 فلسطينيين.

ووفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1622 فلسطينيا وإصابة 5878 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وخلفت الحرب دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.