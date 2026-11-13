وزير داخلية تونس: ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر حتى نهاية أكتوبر الماضي

قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، اليوم الجمعة، إن السلطات رحلت أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزير النوري، في جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه، أن 10 آلاف و254 مهاجرًا جرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وإن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وليس واضحًا ما إذا كان العدد يشمل إجمالي المرحلين، بما في ذلك المرحلون قسرًا، وكذلك الذين غادروا ضمن برنامج العودة الطوعية المدعوم من المنظمة الدولية للهجرة ودول أجنبية مانحة.

وكانت وزارة الخارجية التونسية أفادت قبل يومين بأن أكثر من ستة آلاف عادوا هذا العام إلى دولهم ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل فرصًا لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في دول المنشأ.

واستفاد من هذا البرنامج، وفقًا للسلطات والمنظمة الدولية للهجرة، منذ إطلاقه في 2022، أكثر من 26 ألفًا و300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الوزير النوري اليوم إن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشئون الخارجية، وعبر التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية، وخاصة الهلال الأحمر التونسي، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.