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أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وقال الدفاع المدني، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة جازان للتحذير من خطر".

ودعا السكان إلى اتباع تعليمات السلامة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد أو أسبابه.

وبعد نحو 5 دقائق من إطلاق الإنذار، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن منطقة جازان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات مماثلة في مناطق عدة بالمملكة، بينها جازان ونجران والعاصمة الرياض، للتحذير من أخطار لم يحدد طبيعتها، قبل أن يعلن زوالها لاحقا.

ويأتي الإنذار في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، وهجمات حوثية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السعودية، بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.