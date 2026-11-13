 الجيش اللبناني يضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في الضاحية الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في الضاحية الجنوبية

بيروت -  د ب أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 6:23 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 6:23 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: «نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية».

وأضافت أنه جرى توقيف مواطن، وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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