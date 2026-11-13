الجيش اللبناني يضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: «نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية».

وأضافت أنه جرى توقيف مواطن، وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.