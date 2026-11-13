محمد رمضان يعتذر لجمهوره وأحمد العوضي وفاروق فلوكس: عفا الله عما سلف

اعتذر الفنان محمد رمضان لجمهوره، عما بدر منه من تعليقات متبادلة تضمنت إساءة ضمنية للفنانين أحمد العوضي وفاروق فلوكس، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام».

وقال رمضان في منشوره، الذي حمل عنوان «اعتذار لجمهوري الراقي»: «بعتذر لكم عن التعليقات المتبادلة اللي صدرت مني أنا وزميلي وأزعجتكم.. كنت متحمس بنجاح أغنياتي الجديدة ووجودها في التريند (أخوك واجهة) و(لو أنت ناوي أنا عشماوي)، وبصراحة وأنا بكتب (توزيع ساسو)، افتكرت (توزيع اللحمة) بهزار وكتبتها بعفوية من غير ما أقصد أي إساءة، ومكنتش أعرف إن الهزار ده ممكن يزعل زميلي مني».

وأضاف: «عموما بعتذر لحضراتكم ولأحمد مرة تانية، وجمهوري الغاضب منه خلاص أنا مسامحه وعفا الله عما سلف، وبهذه المناسبة بهدي نجاح أغنية (لو أنت ناوي أنا عشماوي) للأستاذ الكبير فاروق فلوكس».

ويواصل محمد رمضان حاليًا تصوير مسلسل «عشماوي»، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار، وجيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح.