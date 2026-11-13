الجيش اليمني: الحوثيون استهدفوا عدن بصواريخ باليستية في عمل إرهابي

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، استهداف الحوثيين للعاصمة المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، واعتبر ذلك "عملا إرهابيا خطيرا".

وقال المتحدث باسم الجيش ماجد عبدالله النزيلي في بيان، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على استهداف العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ الباليستية، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، ويهدد أمن السكان وسلامتهم، ويمثل تصعيدا خطيرا".

وحمل النزيلي "المليشيا كامل المسؤولية عن تداعياته".

وأكد أن "هذا الاعتداء يأتي كلما تلقت المليشيا خسائر في ميادين القتال، إذ تلجأ، كعادتها إلى توجيه إرهابها نحو المدنيين والمدن والمنشآت الحيوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويثبت أن إرهاب المليشيا يستهدف جميع اليمنيين".

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه، ادعاءه استهداف "تجمع للضباط السعوديين في معسكر جبل حديد بمحافظة عدن"، دون توضيح نتائج الهجوم.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن الادعاء الحوثي.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الأسابيع الأخيرة عن هجمات حوثية استهدفت مواقع في عدن، بينها مطار المدينة وقصر معاشيق الرئاسي ومعسكرات حكومية.

ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، لا سيما بمحافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب، وسط تقارير أممية عن سقوط آلاف القتلى والجرحى ونزوح أكثر من ربع مليون شخص.

وأنهى التصعيد حالة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن منذ أبريل 2022، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، بالتزامن مع تقارير عن هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع داخل السعودية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.