وزير الدفاع التونسي: ضبط أكثر من 1500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود

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قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الوحدات العسكرية ضبطت أكثر من 1500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء منذ سبتمبر 2025، خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود.

وقال الوزير السهيلي، خلال جلسة عامة مشتركة للبرلمان بغرفتيه، إن القوات المسلحة ضبطت 1564 مهاجرًا أثناء تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية.

وتشمل هذه الحصيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر 2025 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف الوزير السهيلي أن الجهود مستمرة لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومترًا، بهدف تعزيز تأمين الحدود والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.

وتعمل تونس على تعزيز نظام المراقبة الإلكترونية على حدودها عبر شراكات مع دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ولا تتوفر بيانات دقيقة عن إجمالي أعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس.

لكن وزارة الخارجية ذكرت أول أمس الأربعاء، أن أكثر من ستة آلاف مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم هذا العام ضمن برنامج الإعادة الطوعية الذي تدعمه منظمة الهجرة الدولية ودول مانحة، من بين 26 ألفًا و308 مهاجرين غادروا منذ إطلاق البرنامج عام 2022.

ومثلت سواحل تونس على مدار السنوات الأخيرة منصة انطلاق لقوارب المهاجرين غير النظاميين، حيث يصل معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثًا عن فرص أفضل للحياة في دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط.

وأدت التدفقات عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر إلى توترات مع السكان المحليين بسبب شكاوى من تراجع الأمن وتصاعد الجريمة.