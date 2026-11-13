 رئيس الوزراء الصيني: بكين مستعدة لزيادة وارداتها من تايلاند وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
الجمعة 13 نوفمبر 2026 7:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الصيني: بكين مستعدة لزيادة وارداتها من تايلاند وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

بانكوك - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:25 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:25 م

قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، إن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من المنتجات التايلاندية عالية الجودة، وشجع الشركات الصينية على الاستثمار في تايلاند، الواقعة في جنوب شرق آسيا، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول في بانكوك، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأوضح تشيانج أن الصين مستعدة للعمل مع تايلاند لدفع التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التمويل والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ودعا لي تشيانج أيضا البلدين إلى تعزيز التبادل والتعاون في مجالات تشمل السياحة، وتكثيف الجهود لمكافحة الأنشطة الإجرامية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك