رئيس الوزراء الصيني: بكين مستعدة لزيادة وارداتها من تايلاند وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، إن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من المنتجات التايلاندية عالية الجودة، وشجع الشركات الصينية على الاستثمار في تايلاند، الواقعة في جنوب شرق آسيا، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول في بانكوك، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأوضح تشيانج أن الصين مستعدة للعمل مع تايلاند لدفع التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التمويل والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ودعا لي تشيانج أيضا البلدين إلى تعزيز التبادل والتعاون في مجالات تشمل السياحة، وتكثيف الجهود لمكافحة الأنشطة الإجرامية.