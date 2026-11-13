رئيس وزراء الأردن الأسبق: إسرائيل تعرقل تقدم الدول العربية

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن إسرائيل تمثل أحد أبرز العوائق أمام تقدم الدول العربية، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت في مراحل سابقة فرصاً حقيقية لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية، لكن هذه المحاولات واجهت عراقيل حالت دون استكمال مسارها.

وأضاف الملقي، خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر كانت في بداية ستينيات القرن الماضي متقدمة على كوريا الجنوبية، وكان لديها زخم كبير نحو تحقيق تقدم تنموي وصناعي، إلا أن هذا المسار لم يستمر بالصورة المأمولة.

وأوضح أن إسرائيل تسعى، بحسب رؤيته، إلى وضع الحواجز والعراقيل أمام أي دولة عربية تتمكن من تحقيق تقدم ملموس، مشيرا إلى أنها تعمل على التأثير في أطراف وأجنحة داخل الدول الغربية لمنع التعاون مع الدول العربية أو إتاحة الاستفادة لها من الخبرات والإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتحديات السياسية أو التمدد الإقليمي، وإنما تمتد إلى إعاقة مسارات التقدم والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن استمرار التطور التكنولوجي العالمي، في ظل غياب مشاركة عربية حقيقية في إنتاج المعرفة، قد يضاعف التحديات التي تواجه المنطقة، محذراً من تداعيات الذكاء الاصطناعي إذا ظلت الدول العربية مجرد مستخدم لهذه التكنولوجيا دون امتلاك القدرة على تطويرها وإنتاجها، مشيراً إلى أن الحديث عن إنشاء وحدات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي لا يكفي ما لم يصاحبه بناء قدرات علمية وإنتاجية حقيقية، تضمن الانتقال من مرحلة الاستخدام إلى الابتكار والمنافسة.

وأشار الملقي إلى أن كل اختراع تكنولوجي جديد يحتاج إلى وضع ضوابط وقواعد تنظم استخدامه وتحمي الإنسان من مخاطره، مستشهداً باختراع السيارات الذي صاحبه وضع قوانين المرور وتحديد قواعد السير والالتزام بالاتجاهات، فضلاً عن ضرورة مراعاة سلامة الآخرين، قبل أن تتطور النظرة إلى القيادة باعتبارها فناً وذوقاً وأخلاقاً، مؤكداً أهمية البعد الأخلاقي في التعامل مع التكنولوجيا، كما استشهد باكتشاف الكهرباء، موضحاً أن استخدامها استلزم وضع قواعد للسلامة، من بينها تركيب القواطع الكهربائية لحماية الإنسان من الصعق، في إشارة إلى أن التطور العلمي لا بد أن يترافق مع تشريعات وضوابط تضمن توظيفه بصورة آمنة ومسؤولة، وهو ما يكتسب أهمية مضاعفة مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.