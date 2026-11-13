الجنائية الدولية تقصر تحقيقاتها في أفغانستان على جرائم طالبان

أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية الجزء المتعلق بأفراد الجيش الأمريكي من تحقيقات المحكمة الدولية في أفغانستان، وقصروا نطاق التحقيق بدلًا من ذلك على الجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان، وذلك وفقا لوثائق قضائية نُشرت اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الحكم في وقت تخضع فيه المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين لعقوبات تفرضها إدارة ترامب، التي تعارض إجراء أي تحقيقات تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ويشير القرار، الذي صدر أمس الخميس، ولم يُكشف عنه للعلن إلا اليوم الجمعة، إلى وجود "قيود كبيرة تحد من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقاته وجمع الأدلة" في هذه القضية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، صرح مكتب المدعي العام للمحكمة لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب)، بأنه قدم استئنافا ضد القرار بالفعل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار سيخفف من حدة هجمات واشنطن على المحكمة، حيث هدد وزير الخارجية ماركو روبيو بـ"تفكيك المحكمة الجنائية الدولية — طوبة طوبة، إذا لزم الأمر".

يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية.