وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري دعم مصر وحدة سوريا وسيادتها

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التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، يوم الجمعة، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق الصراعات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.