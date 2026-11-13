موسكو: لا نعلم بوجود اتفاق على مشاركة الأوروبيين في مباحثات سلام أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عدم علمها بوجود أي اتفاق بشأن إشراك القوى الأوروبية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، ما يلقي بظلال من الشك على إعلان أمريكي صدر في اليوم السابق، وأفاد بموافقة موسكو وكييف على المشاركة الأوروبية.

وفي معرض ردها على طلب للتعليق على ذلك الإعلان، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "بحسب ما تعلمه وزارة الخارجية الروسية، لم تُناقش هذه المسألة خلال المحادثات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو".

وكان المفاوض الأمريكي كوشنر قد صرح مساء الخميس، عقب اجتماع في دبلن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن كلا من روسيا وأوكرانيا وافقتا على إشراك الأوروبيين في الجولة المقبلة من المفاوضات.

وقال كوشنر للصحفيين، وهو يقف إلى جانب زيلينسكي وويتكوف: "لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد لتجربة ذلك".

ويسعى القادة الأوروبيون للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات، مؤكدين أن أي تسوية ستكون لها تداعيات مباشرة على أمن القارة، كما تأمل أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقبل ساعات من لقائهما بزيلينسكي، أجرى كوشنر وويتكوف محادثات مع بوتين في موسكو.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا نوفوستي)، لم يحضر أي ممثل عن وزارة الخارجية ذلك الاجتماع.

وأوضحت الوكالة أن بوتين لم يرافقه سوى مستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، وكبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، والمبعوث كيريل دميترييف.