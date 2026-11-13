النائب طارق شكري: مصر تحتاج إلى 500 ألف غرفة فندقية قبل 2030 لاستيعاب 30 مليون سائح

أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البيئة التشريعية في مصر شهدت خلال السنوات الـ12 الماضية عملية تنقية وتطوير شاملة تضع المستثمر الأجنبي والمحلي في مأمن حقيقي.

وقال شكري، خلال لقاء ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، مع الإعلامية شمس الدين نصر، مساء الجمعة، إن ذلك تحقق عبر مسارات حاسمة، في مقدمتها آلية فض منازعات الاستثمار التي تنهي مشكلات المستثمرين في غضون أشهر قليلة وتكتسب قراراتها قوة الحكم التنفيذي بعد تصديق مجلس الوزراء عليها، بالإضافة إلى لجان التعاون الثنائية الناجحة مع الأشقاء العرب، مثل التجربة السعودية لتصفية أي معوقات استثمارية.

وردًا على سؤال حول أبرز المزايا التي تجذب المستثمر العماني للسوق المصري، أشار إلى أن المستثمر يبحث أولًا عن الطلب الحقيقي، وهو ما يتوافر بقوة في مصر عبر مؤشرين رئيسيين؛ أولهما الطلب السكني المتنامي.

وكشف عن وجود نحو 900 ألف زيجة سنويًا وسط تعداد سكاني يتراوح بين 110 و120 مليون نسمة، ما يخلق طلبًا مستمرًا ومتجددًا على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.

ولفت إلى أن المؤشر الثاني يتمثل في الطفرة السياحية والفندقية، كاشفًا عن أن مصر تمتلك حاليًا نحو 250 ألف غرفة فندقية، وتحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 500 ألف غرفة قبل عام 2030 لاستيعاب مستهدف الـ30 مليون سائح؛ وهو ما يعني ضرورة بناء ما يعادل كل ما بُني في تاريخ مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في مناطق الأهرامات والساحل الشمالي والغردقة والبحر الأحمر، مؤكدًا أن ذلك يمثل استثمارًا مضمون الجدوى ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

واستشهد بشهادات الشركات العقارية الخليجية الكبرى، وعلى رأسها الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، والتي أعلنت رسميًا أن أكبر عائد على الاستثمار حققته كان في السوق المصري، مؤكدة رغبتها في الاستمرار والتوسع.