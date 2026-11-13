عقد رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر اجتماعًا ثلاثيًا في القاهرة، لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة.

واتفق المشاركون خلال اللقاء على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما ما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، خاصة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما دعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة دون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية في تحقيق سلام دائم ومستدام في قطاع غزة.