توفي الجمعة، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية في السودان، محمد عثمان الميرغني، بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 90 عامًا.

ونعت هيئة الطريقة الختمية، في بيان، مرشدها محمد عثمان الميرغني، قائلة: "التحق بالرفيق الأعلى بداره في القاهرة بعد مسيرة حافلة بجلائل الأعمال في خدمة الدين والوطن".

وولد محمد عثمان الميرغني في العام 1936 بمنطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، ونشأ في أسرة عريقة ارتبط تاريخها بالتصوف والعمل الوطني والسياسي، فهو نجل الزعيم الديني والسياسي الراحل علي الميرغني.

وتولى الميرغني رئاسة الحزب الاتحادي عام 1968، خلفًا لوالده علي الميرغني، ليصبح أحد أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، وصاحب حضور مؤثر في الحياة الحزبية والسياسية السودانية لعقود.

ويُعد الميرغني أحد أبرز الزعامات السياسية والدينية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي والطريقة الختمية، التي تمثل واحدة من أكبر الطرق الصوفية وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا في البلاد.

وغادر الميرغني السودان في سبتمبر 2013، واتخذ من القاهرة مقرًا لإقامته، وظل يدير شؤون حزبه من الخارج، وسط خلافات وانقسامات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تصاعدت بصورة لافتة بين قياداته وأفراد في أسرته.

وفي مارس 2022، طرح الميرغني مبادرة سياسية دعا فيها إلى حوار سوداني شامل لإنهاء الأزمة السياسية، قبل أن يعود إلى الخرطوم في نوفمبر من العام نفسه، بعد غياب استمر قرابة تسع سنوات.

- نعي مجلس السيادة

ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس، محمد عثمان الميرغني.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة: "ينعي رئيس المجلس وأعضاؤه ببالغ الحزن والأسى" محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، بعد "مسيرة وطنية وسياسية ودينية حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة السودان".