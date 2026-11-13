الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف فلسطيني تضرروا من الأمطار الغزيرة في غزة

حذّر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، من أن هطول مزيد من الأمطار في قطاع غزة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني تضرروا جراء الأمطار الغزيرة، وأن ملاجئ تؤوي 40 ألف أسرة تعرضت لأضرار.

وقال لايركه، في تصريح لأناضول، إن عطلة نهاية الأسبوع الماضي كانت بمثابة كابوس لمئات آلاف الأشخاص في غزة.

ولفت إلى أن القطاع قد يشهد هطول مزيد من الأمطار وحدوث المزيد من الفيضانات، فضلا عن احتمال تلوث مياه الشرب.

وأضاف لايركه: "المأساة الحقيقية أن هذا ليس سوى البداية".

وأوضح أن سكان القطاع والمنظمات الإنسانية يواصلون عمليات البحث عن المتضررين من السيول.

وأشار لايركه إلى أن الفلسطينيين يجدون أنفسهم في وضع صعب بعد فقدان منازلهم، وأن جزءا من ممتلكاتهم ربما تعرض للتلف أو جرفتها السيول.

وبحسب بيانات مكتب أوتشا، لقي رضيع فلسطيني حتفه جراء السيول في غزة، كما توفيت امرأتان إثر انهيار خيام غمرتها الرمال.

ويعيش نحو 950 ألف فلسطيني في مناطق نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق عالية الخطورة.

كما لحقت أضرار بملاجئ تؤوي أكثر من 40 ألف أسرة نازحة.

- ما حدث كان متوقعا

ودعت المنظمات الإنسانية المسؤولين الإسرائيليين إلى السماح بإدخال مزيد من الخيام والمعدات ومستلزمات الطوارئ إلى قطاع غزة.

وأشار لايركه إلى أن الفيضانات كانت متوقعة، قائلا: "كنا نعلم ما سيحدث، فقد حذرنا المسؤولين الإسرائيليين ودعوناهم، قبل أشهر، إلى ضرورة إدخال مزيد من الخيام وتوفير كميات كبيرة من المساعدات مسبقا".

وتابع أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.

وأوضح لايركه أن القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي تحاصر الفلسطينيين في المناطق المعرضة للفيضانات وتجعل عمليات إجلائهم أكثر صعوبة.

وأضاف: "من الصعب تفسير أن عائلة تعيش في خيمة ولديها أطفال كثر جرفتها المياه، ولا تستطيع الحصول على خيمة جديدة، لأن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن هذه المواد قد تُستخدم في صنع الأسلحة".

وبحسب بيانات "أوتشا"، لم يُسمح بدخول نحو 150 ألف خيمة اشترتها المنظمات الإنسانية لإيواء الفلسطينيين النازحين إلى قطاع غزة.

- المعدات الثقيلة لا تقل أهمية عن الخيام

وبحسب مكتب أوتشا، استخدمت المنظمات الإنسانية الآليات المتاحة لديها، رغم محدوديتها، في 25 موقعا للنازحين، للمساعدة في تصريف المياه وتنظيف قنوات الصرف وتسوية الأراضي في مواقع تؤوي نحو 3 آلاف و700 أسرة.

كما عملت فرق أخرى على تنظيف خطوط الصرف الصحي المسدودة وفتحات المجاري وأحواض تجميع مياه الأمطار في 60 موقعاً، ما أسهم في تحسين الظروف المعيشية لنحو 30 ألف أسرة.

في المقابل، تحتاج 245 منطقة إيواء و23 موقعا على الطرق، يقع معظمها في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى تدخل عاجل باستخدام الآليات الثقيلة.

وأكد لايركه أن الآليات الثقيلة تندرج ضمن قائمة الاحتياجات الأكثر إلحاحا، إلى جانب مستلزمات الإيواء الطارئة، وذلك لمنع وقوع مزيد من الفيضانات.

ولفت إلى الأهمية الحيوية لمضخات المياه في تصريف مياه الأمطار المتجمعة في المناطق المنخفضة التي تؤوي الأسر النازحة، قائلا "لن يكون ذلك ممكنا إذا لم يُسمح لنا بإدخال المضخات إلى القطاع".

وأشار لايركه إلى الحاجة أيضا إلى آليات الحفر وتجهيز الأراضي، بهدف توفير أماكن أكثر أمانا للأسر التي اضطرت إلى النزوح.

وأوضح أن المنظمات الإنسانية تمتلك بالفعل الهياكل التشغيلية اللازمة لمواصلة أنشطتها في غزة، لكن القيود المفروضة على وصولها إلى المواد والمعدات تحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات.

وأردف لايركه: "لا نفهم لماذا لا يُسمح بإدخال المساعدات التي من الواضح أنها ضرورية لبقاء الناس على قيد الحياة، أو لماذا يُسمح بإدخالها، ولكن بكميات محدودة وعلى دفعات متقطعة بدلا من الكميات المطلوبة".

بينما أعرب عن تقديره لمساهمات الجهات المانحة، محذرا من أن فجوة التمويل تهدد استمرار الأنشطة الإنسانية خلال فصل الشتاء وحتى عام 2027.

والجمعة، ضرب قطاع غزة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح، تسبب في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران المتضررة من الحرب الإسرائيلية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومساء الأحد، أسفر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع عن مصرع سيدتين و3 أطفال فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب الدفاع المدني.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بعدما دُمرت منازلهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023.

ولا تزال احتياجات الإيواء والإعمار تفوق المساعدات المتاحة، وسط القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء والمستلزمات الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.