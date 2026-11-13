القناة 12 العبرية: وفد إسرائيلي بالإمارات الأحد لمحاولة إعادة رحلات فلاي دبي

قالت القناة 12 العبرية، الجمعة، إن وفدا إسرائيليا يعتزم زيارة الإمارات، الأحد، في محاولة لإعادة رحلات الطيران التابعة لشركة "فلاي دبي" إلى مدينة تل أبيب.

وأفادت القناة بأنه من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي رسمي، الإمارات الأحد، بهدف محاولة إقناع المسؤولين في الإمارات، بعودة رحلات "فلاي دبي" إلى تل أبيب.

وأشارت القناة إلى أن شركة "فلاي دبي" ما تزال في حالة تعليق لرحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 ديسمبر المقبل.

وحتى الساعة 17:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب رسمي من إسرائيل أو الإمارات بشأن ما أوردته القناة 12.

وأواخر أكتوبر الماضي، قالت القناة إن "فلاي دبي" مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر الجاري، فيما لم يصدر عن الشركة إعلان بهذا الشأن.

وفي 30 سبتمبر الماضي، علقت الشركة رحلاتها من وإلى تل أبيب بشكل مؤقت، عقب حادث شهدته رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب على متنها 174 إسرائيليا، إثر محاولة للسيطرة على الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب وأفراد من الطاقم من إحباطها.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار تبوك بالسعودية بعد تغيير مسارها، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث ودوافع منفذه.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة، وهو عُماني الجنسية، في السيطرة عليها لتنفيذ "عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون".

وأثارت الحادثة حينها انتقادات وتساؤلات في إسرائيل بشأن الإجراءات الأمنية المرتبطة بالرحلات الجوية المتجهة إليها، وسط مطالب بالتحقيق في أوجه القصور التي سمحت بوقوعها.