هاني الملقي: إنفاق الدول العربية على البحث العلمي أقل من دولة الاحتلال

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن ضعف الإنفاق الحكومي على البحث العلمي يمثل أحد أبرز أسباب التأخر التكنولوجي في الدول العربية.

وأضاف الملقي، خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة لم تنجح حتى الآن في بناء قاعدة علمية وإبداعية تمكنها من الانتقال من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها والمنافسة في تطويرها، رغم امتلاكها طاقات بشرية شابة قادرة على الابتكار وتحقيق إنجازات في مختلف المجالات

وأوضح أن التأخر في الإنفاق على البحث العلمي لا يقتصر على دولة عربية بعينها، وإنما يمتد إلى الدول العربية جميعها، دون استثناء، مؤكدًا أن إجمالي ما تنفقه هذه الدول على البحث العلمي يقل عما تنفقه دولة الاحتلال، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنطقة في بناء قدراتها العلمية والتكنولوجية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن امتلاك أجهزة الكمبيوتر واستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إنتاج التكنولوجيا أو المشاركة في تطويرها، مشيراً إلى أن الاعتماد المتزايد على استهلاك التقنيات المستوردة دون الاستثمار في البحث والتطوير يؤدي إلى اتساع الفجوة مع الدول المنتجة، ويجعل الدول العربية أكثر اعتماداً على الآخرين في المجالات التكنولوجية الحيوية.

وأشار الملقي إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضرورة تغيير موقع الدول العربية من مجرد متلقٍ للتكنولوجيا إلى طرف مبادر ومنتج ومبدع، موضحاً أن استمرار الاعتماد على استيراد المعرفة والتقنيات دون امتلاك أدوات تطويرها يضعف قدرة المنطقة على مواكبة التحولات العالمية، ويحد من قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والعلمية والأمنية المرتبطة بالتطور التكنولوجي المتسارع.

وقال الملقي إن التخلف عن ركب التطور التكنولوجي يمثل بالفعل سبباً إضافياً لضعف الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق فقط بغياب الإمكانات أو نقص الكفاءات، وإنما ترتبط أيضاً بضعف المبادرة والإبداع، إذ إن الدولة التي تكتفي بتلقي التكنولوجيا واستخدامها تظل في موقع التابع، ولا تستطيع امتلاك أدوات التأثير في مسارات التطور العلمي والصناعي.

وأضاف أن المشكلة الأساسية ليست في الشباب العربي، الذي يمتلك قدرات كبيرة على الإبداع والابتكار، مستشهداً بما يحققه الشباب العربي من نجاحات عندما تتاح لهم فرص العمل في الخارج، سواء في المجالات التكنولوجية أو الاقتصادية أو السياسية، لافتاً إلى أن هذه النماذج تؤكد أن الكفاءات العربية قادرة على المنافسة وتحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن وجود نماذج عربية ناجحة في الخارج يطرح تساؤلات بشأن أسباب عدم الاستفادة من هذه الطاقات داخل الدول العربية، موضحاً أن الإحباط يمثل أحد العوامل التي تعوق إطلاق القدرات الإبداعية للشباب، إلى جانب ترسخ نظرة تقلل من قيمة الإنتاج المحلي وتمنح الأفضلية بصورة تلقائية لكل ما يأتي من الخارج.

وأشار الملقي إلى أن ما وصفه بالنظرة التي تعتبر أن كل ما يأتي من الخارج أفضل من المنتج المحلي، أو ما يُعرف بمنطق «الخواجة ما بيغلطش»، يمثل عائقاً أمام بناء الثقة في القدرات العربية، مؤكداً أن تجاوز هذه النظرة يتطلب الإيمان بالكفاءات المحلية وتهيئة بيئة تسمح للشباب بالمبادرة والابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومنتجات قادرة على المنافسة.