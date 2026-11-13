الاتحاد الأوروبي يعلن مشاركة خمس دول أوروبية في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أن أوروبا سترسل فريقا من الدبلوماسيين يمثلون دولا من مختلف أنحاء القارة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن القارة سيمثلها الاتحاد الأوروبي وخمس دول من "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا.

وجاءت تصريحات كوستا في ختام قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، هيمنت عليها مناقشات بشأن سبل اضطلاع أوروبا بدور في دعم أوكرانيا وحماية أمنها، خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وأبدى القادة الأوروبيون مخاوف من أن تؤدي المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة إلى تهميش دورهم وترك كييف في موقف ضعيف، بينما تقرر موسكو وواشنطن مصير صراع هزّ أرجاء القارة.

وتتطلع أوكرانيا إلى الحصول على دعم حلفائها الأوروبيين، ولا ترغب في ترك المفاوضات بالكامل في أيدي إدارة أمريكية بدت في كثير من الأحيان أقرب إلى تبني وجهات نظر موسكو.

وفي المقابل، لا تريد روسيا مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات المباشرة، وتشتكي من أنها تموّل المجهود العسكري الأوكراني وتوفر له الإمدادات.

كما لا يثق القادة الأوروبيون في أن يتفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيابة عنهم، بعد سلسلة من المواجهات المتوترة بشأن التجارة وجرينلاند والصراعات في إيران وأوكرانيا.