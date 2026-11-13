ميرتس: ألمانيا ستشارك في محادثات السلام بشأن أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن ألمانيا ستشارك في محادثات جديدة محتملة بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستُعقد "خلال الأسابيع المقبلة"، وذلك في وقت ناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي الطرف الذي يتعين أن يمثل التكتل في هذه المحادثات.

وأوضح ميرتس، اليوم الجمعة، على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في دبلن، أن "ألمانيا ستكون حاضرة، وهذا أمر واضح تماما".

وصرح ميرتس للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن هناك محادثات بشأن مشاركة أوروبية "بات من المقرر أن تُجرى الآن لأول مرة خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف ميرتس: "سنواصل، بالطبع، تمثيل المصالح الأوروبية المشتركة هناك أيضا"، مشيرا إلى أنه يتوقع مشاركة المجموعة الأوروبية ذاتها التي كانت حاضرة بالفعل في محادثات أبوظبي.

وحثت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، القادة المجتمعين على الالتزام بالقواعد المعمول بها حاليا في التكتل، والتي تنص على أن تتولى هي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تمثيل الاتحاد في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية.