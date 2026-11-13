أوكرانيا تستخدم الطائرات المسيرة والروبوتات الأرضية في مواجهة الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 1198 طائرة مسيرة أوكرانية بعيدة المدى، في الفترة الممتدة من وقت متأخر من مساء أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

لكن الهجمات التي استهدفت 3 مناطق روسية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وإصابة 17 آخرين، وفقًا لمسئولين محليين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استهدفت مصفاة نفط في مدينة فولجوجراد الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وذكرت أن المصفاة تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 110 ملايين برميل سنويًا.

وبدا أن الهجوم الأوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة يهدف إلى إظهار أن كييف لا تزال قادرة على الصمود في الحرب، في مواجهة إصرار موسكو على أن انتصار روسيا أمر حتمي.

وتستخدم القوات الأوكرانية طائرات مسيرة وروبوتات أرضية للمساعدة في التصدي للجيش الروسي على امتداد خط المواجهة، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر (750 ميلًا)، ويلتف عبر شرقي أوكرانيا وجنوبها الشرقي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت 117 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، بينهما فتى يبلغ من العمر 17 عامًا.

وقال مسئولون إن هجومًا روسيًا واحدًا استهدف مدينة زابوريجيا الواقعة جنوبي أوكرانيا اليوم الجمعة، وأصاب مبنيين سكنيين يتألف كل منهما من خمسة طوابق، مما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، بينهم ستة أطفال.