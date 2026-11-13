صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام مالاوي وماهر أساسيا

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أعلن علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة، لمواجهة مالاوي التي تقام اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2027.

ويقود ماهر المنتخب، في أول مباراة رسمية له، بعد توليه المهمة قبل أيام خلفا للمدرب السابق حسام حسن.

ولم يشهد التشكيل أي مفاجآت، حيث يعتمد المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا على أغلب العناصر الأساسية، بالإضافة لظهور أول لناصر ماهر لاعب بيراميدز الذي تم استدعائه للمعسكر.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح

الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد زيزو – ناصر ماهر

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح – عمر مرموش

أما على مقاعد البدلاء فيوجد كل من: محمد الشناوي – مهدي سليمان – طارق علاء – كريم حافظ – محمود حمدي "الونش" – محمود مرعي – مروان عطية – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – هيثم حسن – حمزة عبدالكريم