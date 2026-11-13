وزير الأوقاف ناعيا إماما توفي أثناء خطبة الجمعة: أدى رسالته حتى آخر لحظة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ حمادة عبد الوهاب علي، إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد بحاجر كومير، بمديرية أوقاف الأقصر، الذي وافته المنية اليوم أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر، خلال تأدية عمله.

وقال الوزير إن هذا الموقف يجسد معنى صادقًا من معاني التدين، الذي يجعل صاحبه قائمًا برسالته، مؤديًا أمانته حتى آخر لحظة من حياته؛ إذ ظل الفقيد يؤدي رسالته في محراب الدعوة، حتى لقي الله وهو على المنبر، بعد أن نطق بالشهادة.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.