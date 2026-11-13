الجيش السوداني يسيطر على الخوي أول مدينة كبيرة يستعيدها بغرب كردفان

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- المدينة تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية لربطها ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.

سيطر الجيش السوداني والقوات المساندة له، الجمعة، على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق إعلان مسؤولين سودانيين.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: "نبارك للشعب السوداني العظيم تحرير مدينة الخوي".

من جانبه، أعلن حاكم ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، في بيان، سيطرة الجيش والقوات المشتركة والمساندة له على المدينة، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال كرامة إن "أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة تمكنوا من تحرير مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، بعد معارك ضارية كبّدت مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة".

واعتبر أن هذه الانتصارات تؤكد أن "إرادة السودان عصية على الانكسار، وأن طريق استعادة الدولة وصون سيادتها ماضٍ بثبات".

كما نشر عناصر من الجيش مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيها دخولهم الخوي.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن هذه التطورات.

- تقدم عسكري

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له أحكما سيطرتهما على عدة مناطق بمحيط الخوي، عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع.

وأضافت المصادر أن الجيش ألحق خسائر بقوات الدعم السريع، وواصل تقدمه باتجاه المدينة، قبل إعلان السيطرة عليها.

وبذلك تكون الخوي أول مدينة كبيرة يستعيدها الجيش في ولاية غرب كردفان خلال تقدمه العسكري الحالي.

وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية لموقعها الرابط بين ولايتي شمال وغرب كردفان، فضلا عن كونها مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما، لا سيما في تجارة الماشية وإنتاج الصمغ العربي.

يُذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على الخوي في أواخر مايو 2025، عقب معارك مع الجيش والقوات المساندة له، تبادل خلالها الطرفان السيطرة على المدينة عدة مرات.

والسبت الماضي، سيطر الجيش على منطقة "عيال بخيت" شمال غربي مدينة الخوي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق مصادر مطلعة للأناضول.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.