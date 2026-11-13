السفير العراقي في بيروت: شرعنا في إجراءات نقل جثة النائب العلواني إلى بغداد

أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، اليوم الجمعة، تسلم جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بعد تطابق نتائج فحص الحمض النووي مع عينات نجله، مشيرا إلى الشروع في إجراءات نقلها إلى العراق بأسرع وقت ممكن.

وذكرت السفارة العراقية في بيروت، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تسلمنا مساء اليوم جثمان النائب العلواني من الجانب اللبناني، بناء على طلب ذويه، بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي اللبناني الذي بين أسباب الوفاة".

وأضافت أنه "بعد ظهور نتائج فحص الحمض النووي (دي إن إيه)، التي أُجريت على عينات مأخوذة من الجثة، والتي تطابقت مع العينات المأخوذة من نجله، بما يؤكد هويته، وكذلك نتائج فحص التصوير الطبقي المحوري للجثة، حيث ستُسلم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي إلى ذويه".

وأشارت إلى أن "السفارة شرعت في استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثة إلى العراق بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "السفارة تتابع عن كثب التحقيقات الجارية بالتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية المعنية في البلدين، والتي تسير بشكل حثيث، لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".

ووجهت السفارة الشكر والتقدير للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على التسهيلات المقدمة والتعاون التام معها.