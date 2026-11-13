وزير الخزانة الأمريكي: تهديدات بالقتل من إيران دفعتني للانتقال إلى قاعدة عسكرية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الجمعة، إنه تلقى "تهديدات بالقتل" من إيران، ما دفعه للانتقال من منزله في واشنطن إلى قاعدة عسكرية بناءً على تعليمات جهاز الخدمة السرية، مؤكدا أن هذه التهديدات لن ترهبه أو ترهب أعضاء الإدارة الأمريكية.

واعتبر بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن "التهديدات دليل على أن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها".

وأضاف أن نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" صورة جوية لمنزله في يناير 2025، أتاحت تحديد موقعه، كان أحد أسباب انتقاله إلى القاعدة العسكرية، واصفا نشر الصورة بأنه تصرف "غير مسؤول وخطير".

وذكرت وكالة "رويترز" أن طهران سبق أن نفت التخطيط لاستهداف مسؤولين أو أشخاص على الأراضي الأميركية.

"لا داعي لرفع الفائدة"

وفي المقابلة نفسها، دعا بيسنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم الناجم عن اضطراب إمدادات الطاقة، بسبب الحرب مع إيران، معتبراً أن هذه الضغوط بدأت تنحسر، وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً.

وقال: "أعتقد أن من الضروري أن يفهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هذه صدمة في إمدادات الطاقة"، محذراً من أن رفع أسعار الفائدة بصورة حادة في ظل انحسار تلك الصدمة قد يستند إلى قراءة مضللة للبيانات الاقتصادية.

وشدد بيسنت على أنه "لا يملي على المجلس ما ينبغي فعله"، لكنه دعاه إلى أن يكون "منفتح الذهن"، وأن يستند في قراراته إلى التوقعات المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات السابقة.

وأشار إلى أن المجلس خفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قائلاً إنه لو كان عضواً فيه، لما أيد التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية استجابةً لصدمة في إمدادات الطاقة وحدها.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، فيما قال رئيسه كيفن وورش إن صانعي السياسة النقدية سيراقبون البيانات لتحديد الحاجة إلى مزيد من التشديد.

وبحسب "رويترز"، عززت بيانات الوظائف والتضخم الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع، مبررات رفع أسعار الفائدة مجدداً، مع استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي تتجاوز ارتفاع أسعار الطاقة.