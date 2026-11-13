حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة جنوب إفريقيا وكينيا، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما شهدت المباراة تقلبات في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

وبدأت الإثارة مبكرًا، عندما تقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة التاسعة، بهدف عكسي سجله أيموس وانجالا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح المنتخب الكيني في العودة إلى المباراة، بعدما سجل مايكل أولونجا هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 44، لينتهي النصف الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الجانبين، حتى تمكن ريليبوهيلي موفوكينج من إعادة التقدم لجنوب إفريقيا في الدقيقة 77، مستغلًا تمريرة زميله لايلي فوستر، ليضع منتخب بلاده على أعتاب الفوز.

لكن المنتخب الكيني رفض الخروج دون نقاط، ونجح رايان أوجام في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 90، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليخطف نقطة ثمينة لمنتخب بلاده.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب إفريقيا بقيادة مدربه بيتسو موسيماني رصيده إلى 7 نقاط، ليواصل تصدر المجموعة الرابعة، بينما وصل رصيد كينيا إلى نقطتين، بعدما سجل تعادله الثاني في التصفيات.