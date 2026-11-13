سفير عمان بالقاهرة: مصر حققت طفرة عمرانية وإنجازات مهمة في البنية الأساسية خلال أقل من 15 عاما

كشف السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، عن تفاصيل مشاركة وفد يضم كبرى شركات التطوير العقاري العمانية في القاهرة، مشيدًا بالطفرة العمرانية غير المسبوقة التي حققتها مصر.

وأشار الرحبي، خلال لقاء مع الإعلامية شمس الدين نصر، في برنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الجمعة، إلى مشاركة وفد رفيع المستوى يمثل 25 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في سلطنة عُمان، يخوض برنامجًا مكثفًا للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية وزيارة المشروعات الكبرى، بدءًا من العاصمة الإدارية وصولًا إلى المتاحف ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح أن مصر شهدت طفرة عمرانية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية والمدن الجديدة والمتاحف والفنادق في فترة تقل عن 15 عامًا يمثل بنية أساسية مهمة جدًا.

وأشار إلى أن هذه النهضة تتلاقى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي تتجسد في بناء مدن حديثة كبرى، في مقدمتها مدينة السلطان هيثم.

وبين أن كبرى الشركات المصرية أدركت جدوى السوق العماني البكر وبدأت بالفعل تنفيذ مشروعات كبرى هناك.

وشدد على أن السفارة العمانية بالقاهرة تضع الدبلوماسية الاقتصادية على رأس أولوياتها؛ إيمانًا بأن تعزيز التجارة والاستثمار ينعكس مباشرة على حياة المواطن ولقمة عيشه في كلا البلدين.

وأكد أن سلطنة عمان تحتضن أكثر من 100 ألف مواطن مصري يلقون كل الترحاب ويُعدّون سفراء لمصر وعُمان.

وكشف عن عدة قطاعات استراتيجية واعدة للتعاون المشترك، تتمثل في النقل البحري والموانئ، عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين؛ إذ تمتلك عُمان سواحل مفتوحة بطول 3200 كيلومتر تربط الشرق بالغرب، بما يتكامل مع قناة السويس والموانئ المصرية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، فضلًا عن الاستثمار السياحي والعقاري المتكامل عبر الاستفادة من التنوع المناخي الفريد؛ ففي الوقت الذي يظن فيه البعض أن الخليج شديد الحرارة صيفًا، تتميز مناطق مثل خريف ظفار والجبل الأخضر في جنوب عُمان بأجواء استثنائية جاذبة للاستثمار السياحي والسكني.

واعتبر أن عُمان أصبحت وطنًا ثانيًا للمصريين تمامًا كما يرى العمانيون مصر، علاوة على الأمن الغذائي والصناعة عبر تبادل الخبرات بين مصر بتاريخها الصناعي العريق والفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة.

ووجه رسالة إلى المستثمرين والمطورين العقاريين في مصر وسلطنة عُمان، قائلًا: "أعتقد أنه كفى لقاءات ومؤتمرات؛ نتمنى اليوم أن نرى القطاع الخاص في كلا البلدين يبدأ مشاريعه الفعلية على أرض الواقع، الفرص متاحة، والتسهيلات والتشريعات مهيأة تمامًا في مصر وسلطنة عُمان، ودورنا كجهات رسمية هو تذليل العقبات وتوفير المعلومة الدقيقة لكي ينطلق المستثمر بثقة كاملة".