غارات وقصف وتفجيرات إسرائيلية تطال بلدات في 4 أقضية جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت عدة بلدات في جنوب لبنان، مساء الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات إسرائيلية، بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وإلقاء قنابل صوتية ومضيئة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاعتداءات الإسرائيلية توزعت على بلدات في محافظتي النبطية والجنوب، وشملت 4 أقضية فيهما.

**محافظة النبطية

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت، التابعة لقضاء النبطية، واستهدفت دبابة إسرائيلية أطراف بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية بعدد من القذائف، بالتزامن مع تمشيط البلدة بالأسلحة الرشاشة.

**محافظة الجنوب

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت غارتان متتاليتان محيط بلدة الخيام، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في البلدة باتجاه منطقة نبع إبل السقي.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدف قصف مدفعي بلدة حداثا، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر، دون وقوع إصابات.

وفي قضاء صور، ألقى الطيران الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق شاطئ بلدة الناقورة.

ولم تورد الوكالة معلومات عن وقوع إصابات جراء الغارات والقصف، باستثناء تأكيدها عدم تسجيل إصابات في استهداف بلدة ياطر.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة إطار" وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 يونيو، وينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي بين عامي 2023 و2024، الذي شهد توغلا بريا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.