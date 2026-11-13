رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار يورو في مجال الذكاء الاصطناعي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار يورو (551 مليار دولار).

وأشارت فون دير لاين، اليوم الجمعة، عقب مناقشة مع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، إلى أن تطوير نماذج متقدمة للغاية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرقائق الإلكترونية والمكونات المادية الأخرى، هي المجالات الأكثر احتياجا إلى التمويل.

وأضافت فون دير لاين أن "أوروبا تُنشئ شركات تكنولوجية ناشئة أكثر مما تنشئه الولايات المتحدة، لكن كثيرا من هذه الشركات لا تتلقى الدعم اللازم للتوسع في أنشطتها."

ولفتت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جذب استثمارات خاصة، لكنه يحتاج أيضا إلى إصلاح قواعد الاستثمار الخاصة به والتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء صناديق مخصصة للابتكار.

وتهدف الجهود الرامية إلى توسيع صناعة الذكاء الاصطناعي في أوروبا إلى الحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية والصينية.

واختتمت فون دير لاين تصريحاتها قائلة إنها ستقدم "مقترحا طموحا" لزيادة التمويل المخصص لتحقيق السيادة التكنولوجية.