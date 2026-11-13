فايز أبو حرب يكشف تفاصيل اجتماع حل أزمة «الدهابة»: توجيهات الرئيس السيسي تحقق المنفعة للمواطن والدولة

وجه النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وصفه بـ«المبادرة العظيمة التي أثلجت قلوب» أبناء القبائل في أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، بشأن أزمة «الدهابة».

وقال أبو حرب، خلال مداخلة ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الاجتماع الذي عُقد لبحث الأزمة جرى في أجواء يسودها «الحب والتفاهم»، بمشاركة أبناء القبائل وممثلين عن الدهابة في تلك المحافظات، إلى جانب الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر.

وأوضح أن الحاضرين أبدوا تفهمهم الكامل، لافتًا إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في الانتقال إلى أبناء المحافظات المعنية لمناقشة تفاصيل الأزمة معهم، والاستماع إلى مطالبهم، بما يحقق النفع لجميع أبناء القبائل، خاصة في تلك المناطق.

وردًا على تساؤل بشأن شكوى عدد من الأهالي في أسوان والبحر الأحمر من عدم حضورهم الاجتماع، أوضح أن المشاركين كانوا ممثلين عنهم، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على عقد أول لقاء ميداني في أسوان، يليه لقاء في البحر الأحمر، ثم حلايب وشلاتين، للاستماع إلى الأهالي مباشرة.

وأكد أن الهدف الرئيسي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تحقيق الاستفادة للجميع، من خلال تقنين الدولة أوضاع العاملين في هذا القطاع، بما يحقق المنفعة للمواطن والدولة.

وأشار إلى أن العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، كانوا يمارسون نشاطهم في ظل حالة من عدم الاستقرار والخوف، موضحًا أن الهدف في المرحلة المقبلة هو توفير سبل الراحة والاستقرار للعاملين في هذا المجال، بما يتيح لهم العمل هم وأبناؤهم في أمان، مع سداد مستحقات الدولة، وفقًا للاتفاقات والإجراءات التي سيجري التوصل إليها.

وفي سياق متصل، تقدم اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه مبادرة الاتحاد لحل مشكلة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع.

وجاء ذلك عقب اجتماع موسع عُقد برعاية الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، لبحث تقنين النشاط ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب.