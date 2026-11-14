الحوثيون يدّعون استهداف مطار الملك خالد ومحطة لضخ النفط بالرياض

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ادعت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين باستخدام 3 طائرات مسيرة، استهدفتا مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ومحطة لضخ النفط فيها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن جماعته نفذت عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، باستخدام طائرة مسيرة.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت محطة الضخ رقم 3 على خط أنابيب النفط شرق غرب، شرقي الرياض، باستخدام طائرتين مسيرتين.

وادعى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، دون تقديم تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ولم يصدر تعليق سعودي فوري بشأن ادعاءات الجماعة، كما لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.

ومنذ يوليو الماضي، تصاعدت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في السعودية، بينها مطارات مدنية ومنشآت لإنتاج الطاقة.

ويندرج ذلك ضمن توترات متصاعدة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وما تبعها من هجمات إيرانية على إسرائيل ومنشآت قالت طهران إنها عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها السعودية، واضطرابات في الملاحة بمضيق هرمز.

ويقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، منذ مارس 2015، عمليات عسكرية لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.