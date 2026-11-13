صلاح يتخطى حسام حسن وينفرد بعرش هدافي المنتخب

وصل محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي، إلى الهدف رقم 70 في مسيرته الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب متخطيا حسام حسن المدير الفني السابق للفراعنة.

وفي أول مباراة للمنتخب عقب رحيل حسام عن القيادة الفنية للمنتخب، وتولي علي ماهر المهمة بديلا له، نجح صلاح في إضافة هدفه رقم 69 الذي يجعله يتساوى مع حسام في صدارة الهدافين، ثم الهدف ال70 لينفرد بالرقم المميز.

وجاء الهدف الذي سجله صلاح، ليكون الرابع لمصر في شباك مالاوي بمباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، ثم أضاف الهدف الخامس من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.