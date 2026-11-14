العميد سمير راغب: فقدان الأغلبية لن يمنع ترامب من شن عمليات عسكرية لـ60 يوما

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الدافع الأساسي وراء تراجع الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لم يقتصر على الملفات الاقتصادية التقليدية أو تداعيات المواجهة مع إيران فحسب رغم تأثير الأخيرة الواضح على الاقتصاد وأسعار الوقود والديزل بل امتد ليشمل التحول الكبير في وعي الناخب الأمريكي تجاه ملفات السياسة الخارجية.

وأشار خلال لقاء ببرنامج "كل الكلام"، مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة "الشمس"، إلى أن معاناة أهالي قطاع غزة لعبت دورًا محوريًا في نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؛ حيث نجحت الصحافة والإعلام والمدونون في نقل صور المأساة الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا والمصابين إلى الشارع الأمريكي، مما رسخ قناعة لدى قطاع من الناخبين بأن أموال دافعي الضرائب تُوجَّه لتمويل عمليات عسكرية، وهو ما استثمره الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية ضد المرشحين الجمهوريين، كما ظهر في نماذج لحملات انتخابية رفعت شعار وقف الدعم العسكري لإسرائيل.

ولفت إلى أن خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في الانتخابات النصفية تُعد سمة متكررة شهدها معظم الرؤساء الأمريكيين السبعة الأخيرين، بمن فيهم باراك أوباما، إلا أن وضع دونالد ترامب يكتسب حساسية خاصة، موضحًا أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة ستعمل على الحد من صلاحياته التنفيذية التي يُتهم بإساءة استخدامها، ولن يجد بعد الآن الغطاء البرلماني الذي كان يعطل مساعي الديمقراطيين لوقف العمليات العسكرية.

وأكد أن فقدان الأغلبية في الكونجرس لن يمنع ترامب من شن ضربة عسكرية أو الدخول في مواجهة كبرى؛ إذ يمنحه القانون الأمريكي صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية لمدة تصل إلى 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض مسبق من الكونجرس.

ورجح العميد سمير راغب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أرجع هزيمته الانتخابية إلى الملف الإيراني وبدأ يفقد دوافعه السياسية تجاه حزبه ونائبه جيه دي فانس قد يندفع بدافع الانتقام السياسي ومحاولة ترميم صورته إلى توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران في حال عدم تغيير سلوك نظامها، مشيرًا إلى أن العمليات اليومية المحدودة مستمرة بالفعل في مناطق مثل قشم، سيريك، لارك، وبندر عباس، لدرجة باتت معها طهران تتكتم على الإعلان عن بعض تلك الضربات.

وشدد على أن إيران كانت سببًا مباشرًا في إنهاء المستقبل السياسي للرئيس الأسبق جيمي كارتر عقب فشل عملية "مخلب النسر"، وهو ما مهد الطريق آنذاك لوصول رونالد ريجان إلى البيت الأبيض، معتبرًا أن إيران تعود اليوم لتلعب دورًا مؤثرًا في رسم ملامح المشهد الرئاسي الأمريكي للمرة الثانية، وأن توقيت الضربة الكبرى يظل مرهونًا فقط بمستويات الذخيرة والإمداد والحشد القتالي على الأرض.