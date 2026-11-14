مصرع شخص وإصابة زوجته بطلق ناري على يد شقيقه في سوهاج

شهدت قرية لاخيضر التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الجمعة، واقعة دامية داخل منزل أسرة بنجع الدالي، إثر خلافات عائلية تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية، أسفرت عن إصابة زوجة المتهم وشقيقه.

وأفادت التحريات الأولية بأن الواقعة حدثت داخل المنزل، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المراغة المركزي، إلا أن شقيق المتهم فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما تلقت الزوجة الرعاية الطبية اللازمة.

وأودع جثمان المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.