فرح الديباني عن مسرحية «داليدا»: «مش مصدقة إن حلم طفولتي اتحقق»

قالت مطربة الأوبرا العالمية فرح الديباني إنها ما زالت لم تدرك تحقق حلمها القديم بتقديم عمل مسرحي غنائي عن الفنانة العالمية داليدا، مؤكدة أن الفكرة صاحبتها منذ طفولتها وتحولت أخيرًا إلى عرض كامل على المسرح.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «ON E»، أنها تشعر حتى الآن وكأنها تعيش داخل حلم، قائلة: «مش مصدقة إن الحلم بتاعي اللي عندي من وأنا طفلة ده اتعمل.. ومش متخيلة إني فعلًا عملت كل ده».

وأوضحت أن تعاونها مع المخرج خيري بشارة كان بدوره جزءًا من الحلم، مضيفة: «مش متخيلة إني اشتغلت مع أستاذ خيري بشارة.. دي بالنسبة لي كانت حاجة حتى أنا مش متخيلاها».

وأشارت الديباني إلى أن انغماسها الطويل في المشروع جعل من الصعب عليها رؤية العمل من الخارج أثناء فترة التحضير، متابعة: «إحنا جواها من زمان جدًا، فما كنتش قادرة أشوفها من بره».

وأكدت أن مشاهدة الشكل النهائي للمسرحية مثلت بالنسبة إليها لحظة مختلفة تمامًا، لأنها كانت قد عاشت التفاصيل والتحضيرات لفترة طويلة قبل أن ترى النتيجة مكتملة أمامها.

ويُذكر أن المسرحية الغنائية «داليدا.. الأغنية التي لا تموت» تتناول سيرة الفنانة داليدا والصراع النفسي الذي صاحب رحلتها رغم نجاحها العالمي، ويخرجها خيري بشارة، ويكتبها وليد خيري، فيما تقدم فرح الديباني شخصية داليدا وأغانيها على المسرح. وعُرضت المسرحية على مسرح مكتبة الإسكندرية والمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، واختيرت الأغاني باعتبارها محطات مرتبطة بمراحل مختلفة من حياة داليدا.

وكانت الديباني قد كشفت عند الإعلان عن المشروع في يوليو 2026 أن تقديم داليدا على المسرح يمثل حلم طفولتها، وأنها نشأت على أغانيها وكانت تقدمها باستمرار في حفلاتها، فيما أوضح خيري بشارة أن فكرة المشروع انطلقت أساسًا من حلم الديباني ورغبتها في تقديم سيرة داليدا مسرحيًا.